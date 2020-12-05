После процесса сертификации мы приступим к серийному производству первого отечественного двигателя для вертолетов.

Это поможет нам не только избавиться от импортозависимости, а также снизит импорт передовых технологий на 60 млн долларов в год.

Об этом заявил министр технологий и промышленности Мустафа Варанк, передает «Анадолу».

«Турция одна из семи стран, обладающих технологиями создания двигателей с газовыми турбинами. Новый центр проектирования отечественных двигателей, церемонию открытия которого мы проведем сегодня, можно назвать одной из исходных точек очередного успеха Турции», — сказал министр.

Minval.az