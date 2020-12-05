Иран направил к берегам Венесуэлы порядка десяти танкеров с топливом. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, это самое большое число судов с горючим, которое Иран когда-либо единовременно направлял в Венесуэлу. После разгрузки топлива эти танкеры должны помочь Венесуэле с экспортом нефти, отметили собеседники агентства.

Как утверждает Bloomberg, горючее, которое было доставлено в латиноамериканскую страну из Ирана в начале октября, уже заканчивается, и Венесуэле грозит острая нехватка бензина.

Minval.az