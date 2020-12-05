Проявление рака легких иногда можно заметить при смехе, пишет Daily Express.

Американское общество онкологов считает, что на ранних стадиях рак легких обычно протекает бессимптомно, из-за этого очень важно обнаружить первые признаки.

Распространенным симптомом болезни, считают врачи, является проявляющаяся во время смеха боль в груди.

Боль может указывать на закупорки в легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли и становиться сильнее при глубоком дыхании и кашле, отметили врачи.

Minval.az