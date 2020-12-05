Власти Великобритании исходят из того, что шансы на заключение с ЕС соглашения об отношениях после Brexit максимум в 50%, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Источники в британском правительстве оценивают шансы на соглашение по Brexit максимум в 50%», — пишет газета.

Переговорщики из ЕС в субботу утром покинули Лондон после очередного раунда консультаций. Ожидается, что премьер Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже в субботу проведут переговоры по телефону.

Сторонам еще предстоит решить вопросы, связанные с механизмом по решению спорных ситуацией, с созданием справедливых условий для конкуренции между компаниями, а также — с рыбной ловлей.

«Все остальные части соглашения, которое, как ожидается, займет более 600 страниц, как считается, согласованы», — отмечает The Guardian.

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