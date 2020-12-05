Ученые нашли мутацию коронавируса, которая позволяет «ускользать» от антител, потому что они не распознают вирус. Об этом пишет Nature со ссылкой на препринт исследования.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона исследовали все мутации коронавируса, которые предотвращают связывание трех моноклональных антител.

Обнаружилось, что некоторые мутации касались белкового сегмента, который называется рецептор-связывающий домен (RBD). Этот рецептор вирус использует, чтобы проникать в клетки. Одна из мутаций маскировала вирус от антител, а другие ускользали от одного из трех антител.

Ученые подчеркнули, что некоторые подобные мутации часто встречаются у заразившихся коронавирусом, а противостоящая всем антителам мутация найдена в Нидерландах и Дании.

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