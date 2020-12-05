“Азербайджан успешно завершил войну за Отечество, освободив Карабах за 44 дня”, сказал на церемонии открытия первого Национального центра проектирования и производства двигателей для вертолетов министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает TRTHaber.

«Азербайджанская армия освободила Карабах от 30-летней армянской оккупации за 44 дня и с помощью наших национальных систем вооружения».

Х.Акар сказал, что турецкие вооруженные силы с честью выполняют свою миссию поддержки во многих регионах с помощью местных и национальных систем вооружения: «Освобождение своих земель нашими азербайджанскими братьями с помощью систем вооружения турецкого производства является ярчайшим примером этого. Героическая азербайджанская армия освободила Карабах от армянского гнета».

Minval.az