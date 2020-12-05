Поступают сведения о том, что в этот момент курсантам Военной академии имени Вазгена Саркисяна раздают полицейскую форму, чтобы вывести их на улицы против народа, требующего отставки Пашиняна.
Об этом сообщает Telegram-канал Mediaport.
Поступают сведения о том, что в этот момент курсантам Военной академии имени Вазгена Саркисяна раздают полицейскую форму, чтобы вывести их на улицы против народа, требующего отставки Пашиняна.
Об этом сообщает Telegram-канал Mediaport.
Дата: 2020/12/05 16:54
Раздел: Бывший СССР
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