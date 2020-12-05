Учитывая сложившуюся в стране санитарно-эпидемиологическую ситуацию, оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о продлении в некоторых городах и районах ужесточенного особого карантинного режима.

Как сообщили в Кабинете Министров, в связи с этим Кабинет Министров внес соответствующие изменения в постановление № 336 «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

Согласно изменениям, на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов срок приостановления деятельности в некоторых сферах и направлениях, за исключением сфер, предусмотренных приложением № 2 к Постановлению, продлевается до 06.00 часов 14 декабря 2020 года.

Отметим, ранее этот срок был установлен до 06:00 7 декабря.

Minval.az