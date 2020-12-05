В Азербайджане выявлено еще 4323 случая заражения коронавирусом, 2180 человек вылечились, 42 скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 142323 факта заражения коронавирусной инфекцией.

85980 человек вылечились, 1593 скончались, число активных больных – 54750.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1817804 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом,

за последние сутки проведено 20778 тестов на коронавирус.

Minval.az