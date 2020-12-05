Сегодня семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 20 частных домов в 6 городах – Сальяне, Геранбое, Сабирабаде, Гаджигабуле, Ширване и Гёкчае, и районах страны.

В мероприятии по предоставлению жилья в Сальяне участвовали: замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов.

Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за большую заботу о них и предоставление им новых домов.

На мероприятии было подчеркнуто, что по поручению главы государства работы по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны год от года расширяются.



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