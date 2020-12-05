Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова выступила с призывом в рамках начатого в целях борьбы с гендерным насилием проекта «Поддержим женщин и девочек».

Б.Мурадова отметила, что сегодня по большей части нормальная реакция на широко распространенное в мире и Азербайджане гендерное насилие, расценивание его как составной части менталитета, семейных ценностей мешает обществу и государственным органам серьезно с ним бороться.

Б.Мурадова подчеркнула, что комитет стремится поддерживать жертв в соответствии с международной практикой, соответствующим национальным законодательством и принятыми на этой основе государственными программами.

«Мы прилагаем усилия для выполнения задач, предусмотренных в «Национальном плане действий по борьбе с бытовым насилием в Азербайджане на 2020-2023 годы». Согласно статданным, за 2019 год было совершено 1 308 преступлений, связанных с бытовым насилием, в качестве потерпевших по этим преступлениям признано 1 358 человек, из них 1 038 — женщины. Информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях, также расследуется нами», — цитирует Мурадову Репорт.

Minval.az