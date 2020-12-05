Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выражает глубокую обеспокоенность в связи с накаляющейся борьбой за власть в стране. Об этом пресс-секретарь партии «Армянский национальный конгресс» Арман Мусинян сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Тер-Петросяна, вне зависимости от воли конфликтующих сторон, эта борьба из-за любой провокации может перерасти в гражданскую войну.

«Первый президент вместе с тем надеется, что Никол Пашинян и Вазген Манукян, в полной мере осознавая эту опасность, приложат все усилия во избежание подобного хода событий», — говорится в сообщении.

Отметим, что 5 декабря в 15:00 запланирован общереспубликанский митинг оппозиционных сил, в ходе которого выступит кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.

Minval.az