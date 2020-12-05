Возбуждено уголовное дело в отношении 2 больных коронавирусом, покинувших место жительства в Ширване.

В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции было установлено, что заразившиеся COVID-19 жители Ширвана Надирли Рамиль Агаджан оглу и Фатиев Фарид Фаиг оглу самовольно покинули свои дома, находящиеся на улице Расулзаде.

С соблюдением установленных медицинских процедур их вернули домой, передает АПА.

На основании собранных материалов в Ширванском ГОП возбуждено уголовное дело в отношении обоих лиц по статье УК 139-1.1.

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