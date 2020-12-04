Российские миротворцы и гуманитарная миссия координируют свои действия в Нагорном Карабахе как с Арменией, так и с Азербайджаном, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там [в Нагорном Карабахе] нет главного, там есть две стороны, две конфликтующие стороны — это Армения и Азербайджан», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, с кем координируют свои действия российские военные. Песков обратил внимание на то, что Армения и Азербайджан «вместе с российской стороной подписали заявление [об урегулировании]». «И во исполнение положений этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия с азербайджанцами и с армянами», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Minval.az