По данным российского агентства «Авиа.про», за полтора месяца боевых действий в Карабахе, даже несмотря на тот факт, что Азербайджан находился в наступлении, потери в бронетанковых силах азербайджанской армии оказались минимальными.

«Так, согласно представленным сведениям, Азербайджан потерял в Карабахе лишь 32 танка, из которых лишь 20 были полностью уничтожены, при этом, находящиеся на вооружении Азербайджана российские танки Т-90 были только повреждены – работы над их восстановлением для возвращения в строй уже ведутся.

Сравнительно небольшие, а по оценкам специалистов и вовсе минимальные, потери в бронетанковых силах армии Азербайджана, свидетельствуют о том, что Баку гораздо лучше подготовился к войне в Карабахе, особенно учитывая тот факт, что за весь период войны, ни один российский танк так и не был уничтожен в бою», – отмечает издание.

Minval.az