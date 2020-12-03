В Баку будут созданы мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
В Баку будут созданы мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/12/03 15:16
Раздел: Азербайджан
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