Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Киев.

Об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Полеты будут осуществляться с 14 по 28 декабря с периодичностью один раз в неделю по понедельникам.

Вылеты будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Эти чартерные рейсы предназначены только для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Украину, а также прошедших тестирование и получивших негативный результат на коронавирус (COVID-19).

Minval.az