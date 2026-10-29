Новые столкновения военнослужащих Пакистана и Афганистана привели к жертвам и пострадавшим с обеих сторон.

Как сообщило агентство Xinhua, два человека погибли и столько же пострадали на востоке Афганистана от обстрела в среду с территории Пакистана. Инцидент произошел на границе в восточной провинции Нангархар в районе пограничного перехода «Торкхам».

По данным Минобороны Афганистана, четыре беспилотника Пакистана также нанесли удары по военным объектам в провинции Пактика.

Афганские военнослужащие открыли ответный огонь по пакистанской территории. Как сообщила пограничная служба Пакистана, в результате минометных обстрелов афганских военных в округе Нижний Южный Вазиристан на северо-западе исламской республики один человек погиб и пятеро получили ранения.