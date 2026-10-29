Трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием представителей России, Украины и США в Абу-Даби состоятся после 4 ноября, точную дату еще предстоит определить, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Дата будет (скоро определена). Но ясно, что это будет после 4 ноября», — отметил он.
Ушаков опроверг сообщения о том, что переговоры могут пройти непосредственно 4 ноября.
«Пока еще мы не передавали никаких сигналов. У нас рассматривается», — пояснил представитель Кремля.
По его словам, состав российской делегации определят в ближайшее время, ее основной костяк уже сформирован.
Ушаков также заявил, что кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в качестве переговорщиков от Европы пока не обсуждаются.
Помощник российского лидера добавил, что вопрос возможного снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) обсуждается с США уже некоторое время.
«Он уже какое-то время ведется, каков будет результат – я не знаю. (Глава РФПИ Кирилл) Дмитриев активно контактирует, в частности, и поэтому вопрос возник и обсуждается. Он уже несколько дней назад в СМИ проник. Сейчас еще дискуссии ведутся», – рассказал представитель Кремля.