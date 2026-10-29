Трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием представителей России, Украины и США в Абу-Даби состоятся после 4 ноября, точную дату еще предстоит определить, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Дата будет (скоро определена). Но ясно, что это будет после 4 ноября», — отметил он.

Ушаков опроверг сообщения о том, что переговоры могут пройти непосредственно 4 ноября.

«Пока еще мы не передавали никаких сигналов. У нас рассматривается», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, состав российской делегации определят в ближайшее время, ее основной костяк уже сформирован.

Ушаков также заявил, что кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в качестве переговорщиков от Европы пока не обсуждаются.

Помощник российского лидера добавил, что вопрос возможного снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) обсуждается с США уже некоторое время.