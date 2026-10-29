Российский бизнес в условиях внешнего давления мог бы разместить часть производственных мощностей в африканских странах, при этом важно обеспечить защиту инвестиций, заявил президент России Владимир Путин.

«Вы обозначили приоритеты: инвестиции, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, образование, доступ к рынкам. Знаете, ничего неожиданного не скажу, но это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции», — сказал Путин, комментируя выступления участников пленарного заседания форума «Россия — Африка», проходящего в Москве.

Как отметил российский лидер, российские компании заинтересованы в переносе определённых производств в африканские страны.

«Взаимный интерес. Важно только, чтобы эти решения с вашей стороны были всегда суверенными, вложения — надёжными и защищёнными, и чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», — заявил президент.

По его словам, инвестиционный потенциал у российских компаний «достаточно высокий», и «здесь есть над чем поработать».