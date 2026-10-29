Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление губернатора Ширака Давида Арушаняна.

Ранее губернатор Ширакской области Армении, отвечая в соцсетях представителям «Сильной Армении», поздравившим Гюмри с Днем города, написал, что «Гюмри — не ваш «Нижний Табор», а гюмрийцы — не ваши «иваны».

«Оснований для освобождения губернатора Ширакской области не вижу», — отметил Пашинян.

Он также заявил, что не знаком с ситуацией во всех деталях, однако нужно быть корректными и осторожными в заявлениях.