В Министерстве внутренних дел Азербайджана 29 октября состоялось заседание коллегии, посвященное итогам оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2026 года и предстоящим задачам.

Министр внутренних дел Вилаят Эйвазов заявил, что за отчетный период число зарегистрированных преступлений сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего по всем государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную и следственную деятельность, было зарегистрировано 22 804 преступления. Раскрываемость составила 90,5%. По преступлениям, зарегистрированным по линии МВД и прокуратуры, этот показатель достиг 93,7%.

Отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, краж, мошенничеств, грабежей, вымогательств, хулиганств, а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними, группами лиц и с применением огнестрельного оружия.

За отчетный период раскрыто 294 преступления прошлых лет, задержано 87,2% лиц, объявленных в розыск. Обезврежены 146 преступных групп, в состав которых входили 402 человека, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Полностью раскрыты все зарегистрированные умышленные убийства и карманные кражи.

Из незаконного оборота изъято 6 тонн 443 килограмма наркотических средств — на 1 тонну 780 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 67 случаев, число погибших — на 7 человек, пострадавших — на 117 человек.

Подводя итоги заседания, Вилаят Эйвазов подчеркнул необходимость продолжения борьбы со всеми проявлениями преступности, особенно с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Он поручил усилить меры противодействия продаже наркотиков через интернет, своевременно выявлять и пресекать каналы их незаконного оборота, а также активизировать профилактическую работу.

Министр также указал на необходимость повышения качества расследования уголовных дел, соблюдения процессуальных сроков, внимательного отношения к обращениям граждан и расширения применения современных технологий и цифровых решений в работе органов внутренних дел.