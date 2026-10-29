С 1 января по 15 октября текущего года в поездах ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) пассажиры забыли более 800 вещей.

Как сообщили в АЖД, в среднем это составляет около 90 забытых вещей в месяц.

«Чаще всего наши пассажиры забывают одежду и аксессуары, сумки, телефоны и зарядные устройства, документы, банковские карты и контейнеры для еды. Больше всего вещей оставляют в поездах, следующих по маршрутам Баку — Сумгайыт, Баку — Тбилиси и Баку — Гянджа.

Около 250 забытых вещей (примерно 30%) наши сотрудники вернули владельцам. Остальные по-прежнему ожидают своих хозяев.

Рекомендуем пассажирам быть внимательными при выходе из поезда и не забывать забирать свои вещи. Пассажиры, оставившие вещи в поезде или на территории вокзала, могут обратиться к дежурному по вокзалу либо в Контактный центр по номеру 1822», — говорится в сообщении.