Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии альтернативы миру с Азербайджаном, подчеркнув необходимость его институционального закрепления.
«Я снова говорю: я не вижу альтернативы миру. Сейчас я говорю об этом в контексте вчерашних обсуждений в Национальном Собрании. Закрепление мира и превращение его в институциональную реальность — моя миссия номер один, номер два и номер три на посту премьер-министра Республики Армения. Я буду последовательно и неуклонно идти по этому пути. Мир должен стать необратимым и институциональным», — подчеркнул армянский премьер.
По его словам, мирное соглашение с Азербайджаном необходимо подписать и ратифицировать. Пашинян отметил важность обеспечения долгосрочного мира на фоне международных событий.
«Когда мы видим, что происходит в мире, понимаем, что мировой порядок, по сути, разрушается. К счастью, в этот период нам удалось установить мир. Но наша задача — сделать так, чтобы два года мира превратились в 20 лет, один год — в 200 лет, 200 лет — в 400 лет и так далее», — заявил он.