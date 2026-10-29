Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии альтернативы миру с Азербайджаном, подчеркнув необходимость его институционального закрепления.

«Я снова говорю: я не вижу альтернативы миру. Сейчас я говорю об этом в контексте вчерашних обсуждений в Национальном Собрании. Закрепление мира и превращение его в институциональную реальность — моя миссия номер один, номер два и номер три на посту премьер-министра Республики Армения. Я буду последовательно и неуклонно идти по этому пути. Мир должен стать необратимым и институциональным», — подчеркнул армянский премьер.

По его словам, мирное соглашение с Азербайджаном необходимо подписать и ратифицировать. Пашинян отметил важность обеспечения долгосрочного мира на фоне международных событий.