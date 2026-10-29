Пассажирский самолет, выполняющий рейс Ереван — Минеральные Воды, подал сигнал тревоги после вылета, следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет подал сигнал general emergency примерно через 20 минут после вылета из Еревана. Борт возвращается.

По предварительным данным, на борту самолета российской авиакомпании «Азимут» могут находиться около 108 человек.

Позднее представители авиадиспетчерской службы сообщили, что пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия после взлета из Еревана, благополучно вернулся и совершил посадку в столичном аэропорту.