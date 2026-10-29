Трагический случай в полной средней школе №225, расположенной в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибла ученица, а также последовавший за этим инцидент вызвали обеспокоенность и общественные дискуссии.

Об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.

Отмечается, что подобные происшествия закономерно оказываются в центре общественного внимания, вызывая вопросы о причинах случившегося, ответственности и предотвращении аналогичных случаев в будущем. В этом контексте интерес представителей СМИ к произошедшему и их стремление удовлетворить информационные потребности общественности являются частью журналистской миссии.

Совет прессы Азербайджана считает недопустимым применение физического давления в отношении сотрудников Real TV при осуществлении ими профессиональной деятельности в связи с указанным происшествием.

В Совете заявили, что создание препятствий законной профессиональной деятельности журналистов, применение к ним физической силы или угрозы в их адрес неприемлемы.

«Даже в случае возникновения каких-либо споров и разногласий вопрос должен решаться не путём насилия, а в соответствии с требованиями законодательства и принципами взаимного уважения».

Вместе с тем Совет прессы Азербайджана подчеркнул, что наряду со свободой профессиональной деятельности журналистов и правом общественности на получение информации при освещении трагических происшествий, особенно инцидентов с участием малолетних детей и подростков, необходимо строго соблюдать принципы профессиональной этики и проявлять особую деликатность.