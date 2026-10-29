Парламентарии рассматривают введение административных взысканий за нарушения в сфере государственных услуг, судебной экспертизы и бесплатной юридической помощи. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, который будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса, 30 октября 2026 года.

По проекту, за необоснованный отказ в предоставлении бесплатной юридической помощи физическим лицам будет грозить штраф от 100 до 200 манатов, должностным лицам — от 200 до 300 манатов, юридическим лицам — от 300 до 400 манатов. Исключение предусмотрено для лиц, оказывающих юридические услуги на безвозмездной основе в формате pro bono.

Штрафы за нарушения при оказании государственных услуг

Законопроект предусматривает штрафы для должностных лиц за нарушения правил предоставления государственных услуг. В зависимости от характера нарушения размеры штрафов составят:

от 250 до 350 манатов — за отсутствие электронного уведомления пользователей о технических работах в информационных ресурсах и системах;

от 350 до 450 манатов — за непредоставление информации о порядке оказания государственных услуг;

от 450 до 550 манатов — за необеспечение возможности электронной оплаты государственных пошлин и услуг;

от 550 до 650 манатов — за непредоставление предусмотренных законом документов или необходимой информации;

от 650 до 750 манатов — за отсутствие информации о правовых основаниях отказа в услуге или приостановления её оказания, а также о праве на обжалование;

от 750 до 850 манатов — за необеспечение условий для получения государственных услуг людьми с инвалидностью или непредоставление предусмотренных законом выездных услуг;

от 850 до 950 манатов — за оказание государственной услуги без внесения соответствующих сведений в Электронный реестр государственных услуг;

от 950 до 1 050 манатов — за нарушение установленных правил оказания государственных услуг или отсутствие уведомления пользователя о результате.

Ответственность в сфере судебной экспертизы

Проект также предусматривает штрафы за нарушения законодательства о судебно-экспертной деятельности. За осуществление судебно-экспертной деятельности без включения в соответствующий реестр физическим лицам будет грозить штраф в размере 2 000 манатов, должностным лицам — 3 000 манатов.

За оказание воздействия на судебного эксперта или создание препятствий проведению экспертизы предлагается штрафовать физических лиц на 300 манатов, должностных лиц — на 600 манатов, юридических лиц — на 900 манатов. Эта норма будет применяться, если действия не влекут уголовной ответственности.

За непредоставление необходимых эталонных образцов и технической информации по запросу руководителя учреждения судебной экспертизы предусмотрены штрафы в размере 1 000 манатов для физических лиц, 2 000 манатов для должностных лиц и 3 000 манатов для юридических лиц.

Штрафы за нарушения в сфере телекоммуникаций и экологии

Согласно проекту, за предоставление телекоммуникационных услуг с нарушением установленных показателей качества должностных лиц будут штрафовать на 500 манатов, юридических лиц — на 1 000 манатов. За повторное нарушение в течение года после вступления в силу предыдущего постановления о наказании штрафы увеличатся до 1 000 и 2 000 манатов соответственно.

Также предлагается установить штраф в размере 3 000 манатов для должностных лиц и 8 000 манатов для юридических лиц за несвоевременное представление ежегодного отчёта о результатах производственного экологического мониторинга.

За непредставление документа об оценке воздействия на окружающую среду для публикации на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа предусмотрены штрафы в размере 2 000 манатов для должностных лиц и 4 000 манатов для юридических лиц.

Кроме того, законопроект уточняет нормы об ответственности в электроэнергетике, теплоснабжении и газовом секторе, а также предусматривает усиление защиты лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях. За применение к таким лицам мер преследования в связи с сообщением о коррупции предлагается повысить штрафы с 800–1 300 до 3 000–5 000 манатов.