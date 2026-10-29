Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает снижения тарифов международных платежных систем Mastercard и Visa до конца 2026 года.
Об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов, сообщает Report.
По его словам, регулятор ведет переговоры с обеими платежными системами о снижении действующих в стране тарифов.
«Думаю, до конца этого года удастся добиться определенного прогресса», — сказал глава ЦБА.
Кязымов отметил, что в последние годы Mastercard и Visa резко повысили цены, что существенно отразилось на стоимости продуктов и услуг банков.
«Основной причиной стало именно повышение тарифов этими двумя организациями. В результате банки также были вынуждены повысить свои цены. Сейчас мы ведем переговоры с Mastercard и Visa, чтобы они снизили тарифы», — добавил он.