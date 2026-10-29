Минобороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотников на 19 регионов страны. По данным ведомства, за ночь российская ПВО уничтожила 1214 дронов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Москвы направлялись 613 беспилотников. Из них 231 сбили на подлёте к городу, остальные преимущественно нейтрализовали на дальних подступах.

В свою очередь Воздушные силы Украины сообщили об атаке 112 российских дронов, из которых 97 удалось сбить. Попадания зафиксированы в семи местах, падение обломков — ещё в пяти.