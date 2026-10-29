Израиль запросил у Вашингтона разрешение на нанесение ударов по энергетическим объектам в Иране, которые ранее не подвергались атакам, в случае возобновления военной кампании против Тегерана.

Об этом со ссылкой на израильский источник сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Израиль надеется получить одобрение со стороны главы американской администрации Дональда Трампа на нанесение ударов по целям, в отношении которых Вашингтон пока не давал зеленого света, в частности по энергетическим объектам.