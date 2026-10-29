Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии, генералом Мирославом Лоринцем, находящимся в Азербайджане с официальным визитом.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, на встрече в оборонном ведомстве Закир Гасанов отметил, что традиционные дружественные отношения и стратегическое партнерство между двумя странами положительно влияют на расширение и укрепление сотрудничества в военной сфере.

Министр выразил удовлетворение текущим состоянием военного сотрудничества и подчеркнул важность его дальнейшего развития.

В свою очередь, Мирослав Лоринец поблагодарил азербайджанскую сторону за теплый прием и гостеприимство, отметив необходимость взаимных визитов для расширения военных связей.

В рамках визита в Генеральном штабе Вооруженных сил Азербайджана состоялась официальная церемония встречи словацкой делегации. После прохождения перед почетным караулом прозвучали государственные гимны обеих стран, а также была сделана запись в «Книге почета».

Затем первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев встретился со словацкой делегацией.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в военной, военно-технической сферах и области военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере обороны.