Украина получила новую партию гуманитарной помощи из Азербайджана в виде энергетического оборудования стоимостью 1,47 млн долларов.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X.

По его словам, груз включает девять силовых трансформаторов, 186 километров электрических кабелей и другое оборудование, необходимое для восстановления украинских электросетей после российских атак.

Шмыгаль выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Министерству энергетики Азербайджана за значительную помощь в укреплении энергетической устойчивости Украины и поддержку населения в преддверии пятой зимы с начала полномасштабной войны.

Он также сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения через распределительные центры Министерства энергетики Украины из Азербайджана поступило 159 партий гуманитарной помощи с оборудованием общим весом более 2 432,4 тонны.