За девять месяцев 2026 года объем переводов с карты на карту (card-to-card) в Азербайджане составил 48 млрд манатов против 66 млрд манатов за весь прошлый год.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, из-за значительных объемов операций и риска их использования в незаконных целях банки ввели лимиты на переводы: 20 тыс. манатов в месяц и не более пяти операций зачисления средств в день.

При необходимости клиенты могут обратиться в банк, обосновать характер операций и добиться увеличения лимитов.

Кязымов отметил, что ограничения направлены на предотвращение уклонения от уплаты налогов и других незаконных операций. В частности, выявляются случаи оформления банковских карт на пенсионеров за вознаграждение и использования нескольких карт для распределения денежных оборотов.

Глава ЦБА также сообщил, что введение лимитов не привело к росту наличных расчетов. Напротив, в сентябре объем снятия наличных сократился по сравнению с августом.