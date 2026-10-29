Двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян сообщил, что 30 октября выступит в Баку на Azerbaijan Dance Festival 2026.

Как написал танцор в Facebook, вместе с Оксаной он представит два номера — «Кармен» и «Бесы».

Агамалян рассказал, что родился в Баку. Именно здесь познакомились и полюбили друг друга его родители: отец — армянин из Карабаха, футболист, и мать — русская, уроженка Баку, спортивная гимнастка.

По словам танцора, предстоящий визит станет для него особенно эмоциональным.

«Я увижу брата и сестру, которых не видел 37 лет. Племянников, которых не видел никогда. Тех, с кем бегал во дворе», — поделился Агамалян.

Он признался, что приглашения выступить в Азербайджане поступали ему на протяжении пяти лет, но прежде он отказывался. На этот раз решил согласиться.

«А я вдруг понял, что хочу. Что внутренне хочу приехать. Хочу станцевать», — написал он.

Агамалян подчеркнул, что искусство способно объединять людей независимо от национальности. По его словам, вместо вражды и бесконечных споров люди должны стремиться покорять друг друга талантом.

Завершил свою публикацию танцор эмоциональными словами: