30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 12-14, днем — 16-19° тепла.

Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах кратковременные интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах — снег. В некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем — 16-19° тепла, в горах ночью — 0-5, днем — 5-9° тепла.