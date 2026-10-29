Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем Республики.

«Уважаемый господин президент!

Дорогой брат!

По случаю национального праздника братской Турецкой Республики – 29 октября – Дня Республики, я рад выразить Вам и всему турецкому народу от своего имени и от имени народа Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Азербайджан и Турцию связывают узы подлинной дружбы и братства, прошедшие испытание историей. Благодаря подписанной с вами в 2021 году Шушинской декларации отношения между нашими странами достигли высшей ступени — уровня союзничества, приобретя качественно новое содержание и сущность.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей высшей государственной деятельности, а братской Турецкой Республике и её народу — неизменного мира и благополучия», — говорится в поздравительном письме.