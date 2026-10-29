29 октября российские войска нанесли удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. По последним данным, погибли 13 человек, еще 10 получили ранения.

Об этом заявили мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В компании «Укрзализныця» сообщили, что российские войска атаковали вокзал реактивным беспилотником. Удар пришелся на одну из платформ, где находился пассажирский поезд №866 сообщением Днепр — Запорожье.

«Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении компании.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил, что на платформе также находилась пригородная электричка. Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что на месте работают необходимые службы.

Зеленский также призвал США и европейские страны ужесточить санкции против России, отметив, что удары по Украине продолжаются даже после снятия ограничений с некоторых российских олигархов и энергетического сектора.

«Санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война», — подчеркнул украинский президент.

Он призвал ЕС, США и страны G7 принять новые, более жесткие санкционные меры в ответ на российскую эскалацию.