Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер пообщался с 20-летним курсантом Вячеславом Золочевским — единственным выжившим в катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Об политик рассказал на своей странице в Facebook.

«С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически — он даже в удовлетворительном состоянии», — уточнил Кучер.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они пообщались с курсантом. «Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на парне, который впоследствии находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер», — пересказал Кучер слова пострадавшего.

Он добавил, что молодой человек всего не помнит, потому что на время потерял сознание. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, курсант не подтвердил.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 пассажиров.

Minval.az