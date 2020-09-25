Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф», упала сразу после запуска неподалеку от военных. Видео инцидента, который, предположительно, произошел на проходящих в России учениях «Кавказ-2020», опубликовал Telegram-канал Baza в пятницу, 25 сентября.

На кадрах видно, как ракетные комплексы ведут стрельбы, однако одна из ракет почти сразу после запуска начинает падать. Снимавшие видео солдаты укрываются за техникой, но взрыва не происходит.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, в Черном и Каспийском морях, сообщали РИА Новости. В них принимают участие 80 тысяч военнослужащих, сотрудники МЧС и Росгвардии, а также около тысячи иностранных военных.

22 сентября, сообщалось, что истребитель Су-30 потерпел крушение около села Дорниково в Тверской области, в 40 километрах от Вышнего Волочка. По одной из версий, он мог быть случайно сбит другим самолетом — Су-35. Члены экипажа не пострадали.

Minval.az