Украинская партия «Голос» потребовала от властей ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения, сообщается на сайте политсилы.

Лукашенко решил окончательно встать на путь диктатуры, его сближение с российским лидером Владимиром Путиным несет прямые военные риски для Украины, заявила председатель партии Кира Рудык.

Заявлений о непризнании президентских выборов в Беларуси уже не достаточно. Нужно ввести санкции против Лукашенко и его «марионеток», ответственных за фальсификацию выборов и массовое нарушение прав человека, призвала она.

«Только международное давление может остановить диктатора, который ради сохранения власти готов отдать собственную страну Путину. Иначе под контролем России может оказаться более тысячи километров украино-белорусской границы», — заявила Рудык.

Minval.az