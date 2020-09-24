Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, энергетической сферах, а также в сферах образования и культуры.

В ходе обсуждения стороны коснулись проблем в регионе, а также подчеркнули значение стратегического партнерства между двумя странами.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы углубления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в различных форматах. Внимание было уделено экономическому, транспортному и энергетическому сотрудничеству между двумя странами. Было отмечено, что Азербайджан является одним из важных торговых партнеров Грузии. Премьер-министр Грузии поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Было отмечено, что обе страны заинтересованы в мирном урегулировании конфликтов в регионе», — отмечается в сообщении.

Minval.az