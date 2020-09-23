Телеведущий и шоумен Иван Ургант сравнил прыжок 90-летнего пенсионера с 200-метровой тарзанки в Сочи с приёмом российской вакцины от COVID-19. Пенсионер из подмосковного Домодедово Борис Графов за удовольствие хорошо заплатил.

«Вместо прыжка за 18 тысяч рублей, он бы мог принять новый препарат от коронавируса «Арепливир» за 12 тысяч рублей. То же самое ощущение, как от прыжка в бездну, но остаётся шесть тысяч рублей», — пошутил Ургант в эфире своего вечернего шоу.

Телеведущий добавил, что оставшиеся деньги пенсионер мог бы заплатить за две минуты катания на водном аттракционе «банан» в Адлере.

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