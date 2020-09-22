Заседания совета министров иностранных дел (СМИД) и совета глав государств СНГ пройдут в формате видеоконференции 15 и 16 октября соответственно, говорится в сообщении пресс-службы исполкома Содружества во вторник.

«Постпреды стран Содружества (в Минске во вторник) обсудили ход подготовки к очередным заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые в формате видеоконференции пройдут 15 и 16 октября соответственно, а также включенный в повестку дня по инициативе Российского постпредства вопрос о процедуре подписания международных договоров на этих заседаниях», — говорится в сообщении на сайте исполкома.

Ранее планировалось, что саммит СНГ пройдет 16 октября в Ташкенте. Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ.

Minval.az