«Проблема Нагорного Карабаха является болевым конфликтом не только для Азербайджана, но и для всего региона и существует уже более 30 лет».

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе встречи с председателем Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Она отметила, что оккупация 20% азербайджанских земель и наличие 1 миллиона беженцев – это очень большая проблема: «4 резолюции Совета безопасности ООН, документы, принятые НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ по урегулированию конфликта не выполняются и сегодня. Армения не считается с этими международными организациями и к сожалению, международное сообщество не проявляет адекватной реакции по отношению к Армении. Несмотря на подписание в 1994 году в Бишкеке договоренности о прекращении огня, стрельба практически ни на день не прекращалась. В результате стрельбы гибнет мирное население, старики и дети.

Армения совершила последнюю провокацию 12 июля этого года. Она была опасна, потому что эти события произошли не в Карабахе, а на участке армяно-азербайджанской границы в Товузском районе. В результате этой провокации погибли военнослужащие, мирные жители, произошли разрушения. Эти провокации продолжаются и сегодня, и по данным Министерства обороны, вчера тоже погиб один военнослужащий азербайджанской армии. Ход событий свидетельствует о том, что Армения готовится к большой войне. Надеемся, что Россия, как сопредседатель Минской группы, занимающейся урегулированием конфликта, будет наращивать усилия для скорейшего решения проблемы» (цитата по АПА).

Minval.az