Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений и надежно обеспечит собственную безопасность, опираясь в том числе на силы стратегического сдерживания.

«Россия, заботясь о собственной безопасности, безопасности своих союзников, делает это эффективно», — приводит его слова ТАСС.

При этом Россия обходится «без попыток выиграть у кого-то гонку вооружений», отметил дипломат, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.

Замминистра иностранных дел сообщил, что американский потенциал в военной сфере Россия воспринимает как «очень мощный, современный и находящийся в фазе динамичного развития».

Вместе с тем исходить в этой сфере следует из необходимости поддержания паритета и стратегического баланса, что удается России, указал он. По ряду направлений российские разработки и достижения в военной сфере «превосходят американские, о чем тоже говорилось», заключил Рябков.

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