Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении транспортной полиции уточнили, что проводят дополнительные проверочные мероприятия в связи с появлением в СМИ и интернете видеороликов, комментариев и интервью, содержащих «различные версии случившегося».

Minval.az