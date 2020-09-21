Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Грузию. Визит состоится 24 сентября.
В рамках визита Дж.Байрамов проведет ряд встреч с официальными лицами Грузии. В ходе встреч будут обсуждены двусторонние и региональные вопросы.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Грузию. Визит состоится 24 сентября.
В рамках визита Дж.Байрамов проведет ряд встреч с официальными лицами Грузии. В ходе встреч будут обсуждены двусторонние и региональные вопросы.
Дата: 2020/09/21 20:28
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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