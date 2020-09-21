Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Грузию. Визит состоится 24 сентября.

В рамках визита Дж.Байрамов проведет ряд встреч с официальными лицами Грузии. В ходе встреч будут обсуждены двусторонние и региональные вопросы.

Minval.az