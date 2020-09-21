Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в Беларуси не будут ослабевать, они могут продолжаться годы при необходимости.

Об этом она заявила на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

По её словам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что «протесты будут постепенно ослабевать».

«Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы», — приводит ТАСС слова Тихановской.

По её словам, «Лукашенко не хочет говорить с белорусами, он не хочет диалога».

Minval.az