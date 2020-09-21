Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая покинула страну после выборов, назвала условие, при котором вернется на родину.

По ее словам, она очень хочет вернуться в Беларусь.

«Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми, и поехать освобождать, можно сказать, Беларусь», — сказала она в ходе выступления в Брюсселе перед белорусской диаспорой (цитата по РИА «Новости»).

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