Более 10 человек на данный момент задержаны в Минске в ходе протестных акций. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«В Минске уже более десяти задержанных. Все — за участие в несанкционированных акциях. Люди используют незарегистрированную символику», — сказала Чемоданова (цитата по ТАСС).

По данным TUT.by, на данный момент в протестах в центре Минска уже принимают участие десятки тысяч человек.







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В Минске начали задерживать участников «Марша справедливости», передает «МБХ медиа».

Задержания «точечные», в разных районах города задерживают, в основном, людей с флагами, пишет телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем».



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